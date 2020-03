Opnieuw test patiënt positief op coronavirus in OLV-ziekenhuis Rutger Lievens

06 maart 2020

14u50 0 Aalst Het aantal positieve tests in het OLV-ziekenhuis van Aalst staat op 4. Dat is 1 meer dan gisteren. De identiteit of woonplaats van de patiënt die positief testte is niet bekend. In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis zijn er nog geen positieve tests afgelegd.

“De patiënt die nu positief testte in het OLV-ziekenhuis is naar huis gegaan en verblijft daar in quarantaine”, dat zegt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis. Het brengt het totaal aantal positieve tests in het OLV in Aalst op 4. In het andere Aalsterse ziekenhuis, het ASZ, is er nog geen enkele positieve test.

Ondertussen wordt het wel drukker op de spoeddiensten van de ziekenhuizen. “We zoeken nu een manier hoe we kunnen omgaan met al die mensen die zich willen laten testen en de ‘normale’ spoedgevallen’. We bekijken hoe we die twee stromen kunnen opsplitsen”, zegt Van Raemdonck.