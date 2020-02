Opnieuw slipt voertuig aan oprittencomplex E40 Koen Baten

01 februari 2020

11u52 0 Aalst Aan de oprit in Aalst is deze ochtend opnieuw een voertuig tegen de betonnen vangrail geslipt. De bestuurder had via Nieuwerkerken de oprit genomen, maar raakte in de bocht de controle kwijt.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 11.15 uur in de richting van Brussel. De chauffeur kwam langs de rechterkant van de weg tegen de betonnen muur terecht. Zijn voertuig vertoonde aanzienlijk wat schade. Het is niet duidelijk of er iemand gewond raakte. Ook de verkeershinder bleef beperkt. De brandweer van Aalst kwam wel ter plaatse met de nodige signalisatie en om de rijbaan op te ruimen.