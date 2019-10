Opnieuw ongeval aan oprittencomplex E40 Koen Baten

15u37 0 Aalst Aan de afrit van de E40 in Aalst is deze namiddag opnieuw een ongeval gebeurd in de scherpe bocht. Een bestuurder nam de afrit richting Ninove toen het plots misliep.

Wat net het ongeval veroorzaakt heeft is niet duidelijk. De rijbaan was gedeeltelijk afgesloten tijdens het ongeval. Het is de laatste weken niet het eerste ongeval dat gebeurde aan het op- en afrittencomplex. Ook afgelopen zondag kantelde er een vrachtwagen op zijn zij. Toen raakte niemand gewond.

Eind september kantelde er ook een personenwagen. De bestuurder raakte hier wel gewond, maar was er niet erg aan toe. Mogelijks speelt de regen en het gladde wegdek een rol bij de ongevallen, want op alle drie de ongevallen was het toen aan het regenen of had het geregend.