Opnieuw loshangende platen aan Tereos, Gentsestraat afgesloten voor het verkeer na loshangend paneel Koen Baten

16 februari 2020

19u58 0 Aalst Storm Dennis heeft ook vandaag voor wat problemen gezorgd in de binnenstad van Aalst. Op verschillende plaatsen gingen er dakpannen vliegen en moest de brandweer ter plaatse komen om het dak dicht te leggen. De Gentsestraat is dan weer afgesloten voor een gevaarlijk loshangend paneel.

Storm Dennis heeft gelukkig geen slachtoffers gemaakt, maar zorgde her en der wel opnieuw voor wat materiële schade. Ook Tereos, de fabriek in het centrum van Aalst, kreeg opnieuw te maken met enkele loshangende panelen. Dit keer langs de kant van de A. Nichelsstraat. Ook de Gentsestraat in Aalst werd vanavond even afgesloten vanaf De Bert Van Hoorickstraat. Er zou een loshangend paneel zijn in de straat dat gevaarlijk kan zijn.

Ook op andere plaatsen waren er kleine ingrepen aan daken door de brandweer.