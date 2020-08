Opnieuw lange wachtrij aan Brantano in Aalst Rutger Lievens

24 augustus 2020

12u16 4 Aalst Opnieuw staat er een lange rij mensen voor de Brantano-winkel aan de Brusselsesteenweg in Aalst. Vorige zaterdag stonden ze tot aan sportwinkel Foncé, nu was de rij iets korter.

Voorlopig verloopt de uitverkoop van Brantano in Aalst zonder incidenten. Dat is in andere steden anders. In Aalst stonden ze zaterdag tot in de straat aan sportwinkel Foncé. Nu is de rij minder lang, tot op de hoek van die straat, net voorbij het tankstation.



