Opnieuw 7 corona-patiënten overleden in Aalsterse ziekenhuizen Rutger Lievens

31 maart 2020

17u24 0 Aalst Er zijn opnieuw 7 doden te betreuren in Aalst. Daarmee komt het totale aantal overleden corona-patiënten op 14.

Het zijn weinig opbeurende cijfers van het corona-front in Aalst, geeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) toe. “Tegenover gisteren zijn 7 patiënten overleden in de Aalsterse ziekenhuizen, wat het totaal op 14 slachtoffers brengt. Een triest dieptepunt, want elk verloren mensenleven is er één te veel”, zegt hij. “Ook al valt te vrezen dat we nog niet over de piek heen zijn, want het aantal bevestigde covid-patiënten steeg naar 172. Het aantal gevallen op intensieve zorgen en beademing blijft ongeveer gelijk, respectievelijk 32 en 21.”

“Groot lichtpunt: de extreme voorbereiding en mindset van eenieder die betrokken is. De strijd tegen dit virus is inderdaad geen sprint, maar een marathon. Een medische, mentale en logistieke strijd. Komende uren en dagen blijf ik jullie verder correct informeren en stel ik alles in het werk dat Aalst zijn titel van zorgstad van Vlaanderen en heel ver daarbuiten meer dan waard is.”

Meer over Aalst

gezondheid