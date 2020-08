Opnames van Thuis in Pieter Van Aelst-winkelgalerij Rutger Lievens

24 augustus 2020

12u38 39 Aalst Fans van Thuis reppen zich beter naar de winkelgalerij Pieter Van Aelst, tussen Kattestraat en Nieuwstraat, want daar zijn er opnames bezig van hun favoriete soap.

Vandaag zijn er opnames van Thuis aan de gang in de Pieter Van Aelst, morgen verhuizen acteurs en filmcrew naar de Hopmarkt. Over de scènes die er worden gefilmd of welke acteurs er meedoen, daar mogen we niks over kwijt. De Pieter Van Aelst-winkelgalerij blijft ook toegankelijk, je moet alleen soms wel de aanwijzingen van de productie volgen. Op het terras van de plaatselijke koffiebar zitten er overigens figuranten. “Een groot deel daarvan komt uit Nieuwerkerken”, zegt Luc Standaert, de Nieuwerkerkenaar die werkt bij de productieploeg van Thuis.