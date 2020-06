Opmerkelijke beelden: duizenden bijen landen op deelfiets Rutger Lievens

03 juni 2020

16u08 10 Aalst Een bijenzwerm landde woensdagnamiddag op het zadel van een fiets aan het station van Aalst en dat leverde spectaculaire beelden op. Het bijenzwerm nam de vorm van het fietszadel aan. Een imker werd opgetrommeld om de tienduizenden bijen een nieuwe thuis te bezorgen.

Dat bijen zwermen is perfect normaal deze tijd van het jaar. In de bijenkast wordt een nieuwe koningin geboren, de oude vertrekt met een deel van het bijenvolk, op zoek naar een nieuwe thuis. Deze koningin zag wel iets in het zadel van een deelfiets aan het station van Aalst. “Ik zag ze aankomen uit de richting van de Albert Liènartstraat. Geweldig om te zien”, vertelde een toeschouwer. Imker Geert Callebaut en zijn zoon kwamen ter plaatse om het bijenvolk ‘te scheppen’ en geven de bijen een nieuwe thuis.



