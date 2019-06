Opluchting bij lokale frituur 't Nief Petatje: ventwegen boven de tunnels zijn open na jaren van werken voor de deur Rutger Lievens

18 juni 2019

17u26 8 Aalst Opluchting bij Peter De Deyn (35) en Nele Van der Poten (32) van frituur ‘t Nief Petatje in Aalst: de wegenwerken voor hun deur zijn na meer dan 3 jaar eindelijk afgelopen.

De frituuruitbater is blij dat de werken eindelijk achter de rug zijn voor zijn deur. “De ventwegen zijn open vanaf vandaag!”, schrijft hij op Facebook. “Dus komende van Gentsesteenweg rijdt u naast de tunnelingang, over de rotonde en dan kan u parkeren aan onze frituur. Komende van de viaduct kan u via de ventweg naar de kleine rotonde, neem de vierde afslag, dan terugrijden terugrijden aan onze kant en parkeren”, geeft de frituuruitbater instructies aan zijn klanten.