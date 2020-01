Oplegger met lege kippenmanden schiet los en komt dwars over de weg te staan Koen Baten

19 januari 2020

21u59 0 Aalst Op de Industrielaan in Erembodegem is een vrachtwagen deze avond zijn oplegger verloren ter hoogte van de firma Tekniplex. De trekker kwam haaks op de weg te staan en beide rijstroken waren versperd. De trekker was geladen met manden voor kippen, maar waren gelukkig leeg.

Het ongeval gebeurde rond 20.45 uur deze avond. Hoe het komt dat de trekker los kwam van de vrachtwagen is niet duidelijk. De weg was wel versperd in beide richtingen door het voorval. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. Zij probeerden de trekker terug op de vrachtwagen te krijgen. De schade bleef relatief beperkt en niemand raakte gewond.