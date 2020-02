OPINIE. “Onze mensen

21 februari 2020

Opiniestuk geschreven door Christoph D'Haese (N-VA), burgemeester van de stad Aalst.

Hoe de herdenking in Mechelen is gebeurd weet ik niet, maar in de week waarin de bevrijding van Auschwitz-Birkenau werd herdacht, heeft de voltallige Aalsterse gemeenteraad op mijn vraag een minuut stilte in acht genomen. Het was een beklijvende minuut, waarmee we ons medeleven betuigden en empathie toonden met diegenen die 75 jaar geleden de verschrikkingen van de nazi’s moesten ondergaan. Er werd voor aanvang van de zitting stilgestaan bij de gruwelverhalen van 75 jaar geleden die in de media te lezen waren en die uiteraard geen zinnig mens onberoerd laten.

Demonisering

Zeggen dat ondergetekende ‘een grotere gevoeligheid’ aan de dag moet leggen over dit thema, zoals minister Somers gisteravond deed, lijkt mij derhalve vooral een doorzichtig en te betreuren politiek spel. Ook de partij van minister Somers maakt zoals bekend deel uit van het Aalsters stadsbestuur, en de coalitiepartners zaten en zitten hierover steeds op dezelfde lijn. Over dit gevoelige onderwerp stond vanuit het stadsbestuur dialoog en wederzijds respect steeds centraal in de communicatie.

Zeggen dat de Aalsterse carnavalisten onder vuur liggen, is een understatement van formaat. De heisa rond Aalst carnaval begint stilaan onwezenlijke vormen aan te nemen. Experts en professoren geven tips en advies, internationale waarnemers tonen zich bezorgd, Europarlementsleden kondigen maatregelen aan, de Israelische ambassadeur benoemt de Aalsterse carnavalisten als ‘de laatste lafaards’... En dan was er gisteren – een niet zo diplomatiek tweetje – van de Minister van Buitenlandse Zaken van Israël om Aalst Carnaval boudweg te verbieden.

Men zou voor minder het woord ‘demonisering’ in de mond nemen…Kennen – laat staan – begrijpen zij eigenlijk Aalst Carnaval?

Vanuit Aalst kijken we heel erg verbouwereerd naar de commotie die de voorbije dagen en weken crescendo ging. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de man in de straat er helemaal anders over denkt - misschien een interessante kwestie die Het Laatste Nieuws in een volgende grote peiling eens aan de Vlamingen kan voorleggen.

Oproep tot de-escalatie

Aalstenaars vieren geen carnaval om anderen te kwetsen. Wel om zich te vermaken en om alles en iedereen ‘erdoor te sleuren’. We spotten niet zozeer met mensen, maar veel meer met het gedrag van mensen en groepen dat opvalt of vragen oproept. Daarom zijn thema’s als politiek, geld , seks en religie altijd populair in de stoet. Precies op die domeinen immers toont de mens zichzelf in al zijn drijfveren, driften, demonen, emoties, tekortkomingen en zwaktes. Niets ontspringt dus de dans tijdens Aalst carnaval, dat is net een wezenskenmerk van het carnavalsgebeuren.

Zondag volgt de 92ste carnavalstoet: de vorige 91 keren was de spot telkenmale even bijtend, over uiteenlopende actualiteitsthema’s en over diverse gemeenschappen. Blijkbaar ziet de buitenwereld, of toch een deel ervan, dit nu helemaal anders. Zij kunnen of willen ons niet begrijpen. Niettemin is dit een oproep tot de-escalatie.

Ventiel

Het klopt dat spot voor sommige mensen of groepen kwetsend kan zijn. Maar dat kan toch geen reden zijn om alle spot dan maar overboord te gooien? Niemand beweert overigens dat de humor van de Aalsterse carnavalisten altijd fijnzinnig is, maar over goede smaak kan men redetwisten. Humor is een belangrijk ventiel in een vrije samenleving, en spot zal altijd voor iemand beledigend zijn. Sociologen kwalificeren carnaval als een ‘ventielzede’.

Mevrouw Els Keytsman, als UNIA-directrice in deze toch wel een onverdachte bron, zei over de kwestie eerder in Terzake: “Bij carnaval is er zelden iets fout hé, hier zeker in Aalst wordt iedereen door de mangel gehaald zonder onderscheid, moet iedereen er aan geloven. En wordt iedereen belachelijk gemaakt. Spot en zelfspot, bijtende satire zijn echt wel de elementen van carnaval Aalst. En die bijzondere context moet zeker meegenomen worden.”

Geen lafaards

Aalstenaars mogen dan van nature ietwat tegendraads zijn, maar slechte karakters zijn het niet. Evenmin zijn we ‘de laatste lafaards’, zoals de kop luidde boven een interview met de Israëlische ambassadeur. Met alle sympathie voor mensen die zich gekwetst zouden kunnen voelen, maar dit gaat toch wel erg ver. Onze mensen verdienen dit soort verwijten niet.

De voorbije decennia kwamen in totaal vele honderdduizenden Vlamingen naar Aalst afgezakt om er het jaarlijkse volksfeest bij te wonen dat carnaval is. In elke stoet, elk jaar opnieuw, tackelden carnavalsgroepen vaak met de voeten vooruit. Alle klassen en gezindheden amuseren zich kostelijk, want in se is carnaval net bijzonder verbindend en gemeenschapsversterkend.

Controverse is er al veel langer dan vorig jaar. Ik herinner me voormalige burgemeesters die zich in boerka verkleedden. Er was de bijtende spot omtrent de veelbesproken parachutemoord in 2011 - een van de betrokken advocaten bevond zich toentertijd naast het parcours en zag er hoegenaamd geen graten in. Soms is carnaval uitleggen haast moeilijker dan de zwaarste crimineel verdedigen voor het Hof van Assisen (sic). Tientallen politici en vooraanstaande Vlamingen hebben de afgelopen jaren op de eretribune van ons carnaval gezeten. Ik kan me geen afkeurende of gechoqueerde reacties herinneren, net omdat men zich telkenmale zeer goed bewust was van de specifieke context.

Platform van haat?

Via de media vernemen we dat een aantal Europarlementsleden maatregelen vraagt “zodat Aalst carnaval geen platform voor antisemitisme en haat blijft.” Ik zou echt niet weten waar dit platform in de meest charmante stad van Vlaanderen zich zou bevinden. Ik heb aan die Europarlementsleden ook nog nooit de gastvrijheid van mijn stad mogen aanbieden. Wereldvreemd? Misschien kan mevrouw Ries (MR) als één van de initiatiefneemsters even haar licht opsteken bij partijgenoot Charles Michel: in 2015 was de voormalige premier en huidig Europees president eregenodigde op Aalst carnaval. Ik had niet de indruk dat Michel zich op een platform van haat en antisemitisme waande.

Vanuit het Aalsterse stadsbestuur en vanuit de carnavalswereld is al tot in den treure gewezen op de specifieke context dat buiten de stoet de bewuste karikaturen inderdaad onaanvaardbaar zouden zijn. Binnen de temporele context van de stoet moet heel veel mogelijk zijn, dat stelde zelfs Unia vorig jaar al. Laat voor het overige nog maar eens gezegd zijn dat Aalst carnaval in de verste verte niets te maken heeft met antisemitisme. Men mag de Aalstenaars veel verwijten, maar geen antisemitisme.

Helse opdracht

Toch lijkt het anno 2020 plots een helse opdracht geworden om de verdediging op te nemen van goedmenende carnavalisten. Het fameuze hellend vlak, waarvoor ik herhaaldelijk waarschuwde: met dat mag je wel nog lachen en met dat niet.

Onze carnavalstraditie, die zeshonderd jaar teruggaat in de geschiedenis, is voor sommigen plots verdacht - ook al heeft geen enkele carnavalist kwade intenties en komen er in de stoet van zondag meer dan 150 verschillende onderwerpen aan bod. Aalstenaars lachen met anderen maar zeker ook met zichzelf, zo zal zondag ongetwijfeld andermaal blijken. Het kan een naïeve oproep zijn, maar niettemin: laat ons dialogeren en bovenal de kunst van de (zelf)relativering niet verliezen.

Spindoctors en adviseurs van wie velen zichzelf tijdens het jaar prominent op het maatschappelijk podium hijsen, moeten het dan voor één keer afleggen tegen het observatievermogen van mensen zoals u en ik.

Christoph D'Haese,

Burgemeester Stad Aalst (N-VA)

Federaal Volksvertegenwoordiger