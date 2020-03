Opgepakte drugsdealer krijgt pv voor ‘niet-essentiële verplaatsing’ Rutger Lievens

26 maart 2020

18u11 78 Aalst Een opgepakte drugsdealer kreeg van de politie van Aalst niet alleen een pv omwille van drugsfeiten, maar ook wegens de niet-essentiële verplaatsing die hij maakte om zijn drugs te verhandelen.

De feiten dateren van 25 maart. De politie van Aalst kon met behulp van een veiligheidsagent van Lidl aan het Burgemeesterplein een drugsdealer oppakken in de omgeving van het stadspark. De persoon in kwestie wilde volgens de burgemeester een drugsdeal tot een goed einde brengen aan de supermarkt, maar dat mislukte dus. “Hij krijgt een proces-verbaal wegens de drugsfeiten”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Daar bleef het evenwel niet bij. In deze coronatijden zijn alle niet-essentiële verplaatsingen ook strafbaar. “Daarom kreeg de drugsdealer ook een proces-verbaal wegens een niet-essentiële verplaatsing erbovenop”, zegt de burgemeester.