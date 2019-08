Openstelling rotonde Gentsesteenweg voorzien voor maandag 12 augustus Rutger Lievens

09 augustus 2019

12u31 0 Aalst Agentschap Wegen en Verkeer kondigt aan dat komende maandag de rotonde op de Gentsesteenweg ter hoogte van de tunnels zal worden opengesteld. Tot dan moet je rekening houden met enige verkeershinder op die locatie.

AWV is volop bezig met het aanbrengen van wegmarkeringen. “De openstelling van de rotonde op de Gentsesteenweg (N9) is voorzien voor maandag 12 augustus en dit in de loop van de dag”, zegt AWV. “Er is hier nog enig voorbehoud, omdat de nog uit te voeren werken zeer weergevoelig zijn.”