Openluchtcinema: Beautiful Boy en drie andere topfilms elke donderdag van augustus in De Gendarmerie Rutger Lievens

26 juli 2019

13u43 8 Aalst In augustus kan je genieten van openluchtcinema in De Gendarmerie in Aalst. Bij regenweer wordt er uitgeweken naar de hal op de site.

“Zet alvast de vier geweldige filmavonden in open lucht in je agenda”, klinkt de oproep van De Gendarmerie. “Bij regenweer wijken we uit naar de hal op de site. Indien je graag comfortabel zit, breng je best je eigen stoeltje mee.” De openluchtcinema aan De Gendarmerie maakt deel uit van ‘Zomerfilm Aalst’ van Netwerk.

Het volledige filmprogramma van De Gendarmerie:

• Donderdag 1 augustus: The Favourite

• Donderdag 8 augustus: Beautiful Boy

• Donderdag 15 augustus: Three Billboards outside Ebbing Missouri

• Donderdag 29 augustus: Call me by your name

De film start steeds om 21 uur en zal ongeveer om 23 uur afgelopen zijn. Dankzij buurtcomité De Sjampetter is de zomerbar elke filmavond van de partij van 20 tot 22 uur.