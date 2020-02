Openingsweekend Pastoor aan het Keizersplein: “Een beetje anders, een tikje eigenzinnig en altijd met een vleugje humor” Rutger Lievens

16 februari 2020

14u33 8 Aalst Waar tot voor kort kledingzaak Bogaert gevestigd was, is dit weekend Pastoor geopend. Uitbater Francis Meersseman waagt de sprong en verhuist met Pastoor van de Louis D’Haeseleerstraat naar het Keizersplein in Aalst.

“Een beetje anders, een tikje eigenzinnig en altijd met een vleugje humor”, zo besluit het ‘manifest’ van Pastoor dat klanten aan de ingang van de zaak te lezen krijgen. Een bezoek aan het statige pand is een belevenis. Het design verrast je. Je komt ogen te kort.

“Pastoor gaat niet alleen maar over designmeubels of kledij verkopen. We vertellen een verhaal. Er zal al eens een merk uitgenodigd worden voor een avondje. Je kan een avondje Pastoor boeken met je vriendinnen. Je eet hier iets en krijgt stijl- en kleuradvies. Als het goed weer is, kan dat ook op ons terras buiten. We zullen eens een jazz-avond organiseren”, zegt Francis. “Muziek zal belangrijk zijn.”

De zaak in de Louis D’Haeseleerstraat was voornamelijk gericht op mannenmode, maar is ondertussen uitgebreid met een breed gamma aan vrouwenmode, interieurdesign en -meubilair. “Ik ben fan van interieurstuks die een object zijn, maar ook functioneel zijn. In de gang hangen wandhaken aan de muur, maar dat is tegelijk een spiegel. Een object om te koesteren. Zo bekijk ik de kledij die we verkopen ook. Het is koesterkledij, om in te investeren en om de rest van de kast mee aan te vullen. Een eyecatcher”, zegt Francis. Het openingsweekend van Pastoor trok alvast veel volk.