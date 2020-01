Opening jaagpad opnieuw uitgesteld: “In augustus gaat jaagpad weer open” Rutger Lievens

06 januari 2020

14u13 6 Aalst Opnieuw is de heropening van het jaagpad tussen Aalst en Erembodegem uitgesteld. Begin vorig jaar werd gecommuniceerd dat het in de zomer 2019 zou opengesteld worden, daarna werd het najaar 2019. Nu communiceert de Vlaamse Waterweg dat er opnieuw uitstel is: tot augustus 2020.

Het jaagpad ging dicht in september 2015 bij de start van de bouw van de nieuwe stuwsluis op de Dender, ter hoogte van Schotte. Op dit moment staat er een signalisatiebord dat stelt dat de opening van het jaagpad voorzien is voor 17 januari 2020, maar de info is achterhaald. Er is opnieuw vertraging. “Het jaagpad zal over de sluis lopen en daarom moet er nog een keermuur en helling worden aangelegd. Er is wat vertraging, en daarom is de opening van het jaagpad uitgesteld tot augustus 2020", zegt Karen Buysse van de Vlaamse Waterweg.