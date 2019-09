Open Bedrijvendag: binnenkijken bij Becton Dickinson, Stokerij De Moor, Bolton en Volvo D’Hondt Rutger Lievens

30 september 2019

14u34 3 Aalst Komende zondag, 6 oktober, is het Open Bedrijvendag van Voka en ook in Aalst zijn er een aantal bedrijven die de deuren openzetten.

“Vier deelnemers pakken tussen 10 en 17 uur graag uit met hun bedrijfsactiviteiten en zorgen voor een leerrijke, familievriendelijke en ondernemende dag: Becton Dickinson (Erembodegem-Dorp 86, 9320 Erembodegem), Stokerij De Moor (Gentse steenweg 398, 9300 Aalst), Bolton (Onegem 97d, 9300 Aalst) en Volvo D’Hondt (Eendrachtstraat 4, 9300 Aalst)”, zegt de stad Aalst.

Open Bedrijvendag is het grootste eendagsevenement in Vlaanderen. Maak er een zorgeloze dag van met vrienden en familie en kies voor de fiets of het openbaar vervoer: alle deelnemers bevinden zich op fietsvriendelijke afstand van elkaar. Rugzakken en grote tassen laat je het best thuis. Alle laatste nieuwtjes over Open Bedrijvendag vind je op www.openbedrijvendag.be.