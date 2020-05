Op zoek naar een troeteldier voor de kinderen? “Waarom geen duifjes, in plaats van een hond of een kat?” Rutger Lievens

06 mei 2020

14u36 1 Aalst Op zoek naar een nieuw troeteldier en denk je aan een kat, hond of cavia? “Kleur eens buiten de lijntjes en doe je kind twee duiven cadeau”, is het voorstel van duivenliefhebber Jean-Pierre Stadtfeld (67) uit Aalst. Zelf startte hij met zijn hobby op 14-jarige leeftijd.

Ook de duiven van ‘s lands duivenmelkers ondergaan de lockdown, maar de duivenliefhebbers maken van de nood een deugd. “Zo hebben we tijdens de periode dat we het huis niet mochten verlaten eens de tijd gehad om alle werkjes aan het duivenhok te herstellen of te vernieuwen. Het gezegde van ‘een boer en een duivenliefhebber hebben nooit gedaan met werken’ was hier van toepassing”, vertelt Jean-Pierre.

Jonge duiven

Normaal zijn er in maart al wedstrijden in de duivensport en in juni zouden de duiven gelost worden in Barcelona, maar dat ligt allemaal stil. “Gelukkig zijn we nu een paar maanden verder in de lockdown en krijgen we een klein beetje vrijheid terug, maar we moeten zeker waakzaam blijven”, zegt hij. “Op 27 april kregen we groen licht om te starten met de opleiding van onze jonge duiven. Voor vele collega-duivenliefhebbers een hele opluchting. Onze jonge duiven moeten ervaring kunnen opdoen.”

Jonge duiven moeten opgeleid worden om terug naar huis te vliegen. “Je laat ze op steeds grotere afstanden naar huis vliegen”, legt Jean-Pierre uit. Van de regering mogen duivenliefhebbers tot 25 kilometer van hun woning met hun jonge duiven. “Zo ontwikkelen ze een goed oriëntatievermogen dat hen later op echt langere afstanden zeker te goede zal komen en een veilige thuiskomst verzekert.”

Troeteldier

Volgens Jean-Pierre is de coronacrisis ook een opportuniteit voor de duivensport, want de meeste duivenliefhebbers hebben een hoge leeftijd hebben bereikt. “Er zijn veel gezinnen met jonge kinderen en het is niet altijd makkelijk om hen bezig te houden. Waarom geen duifjes als troeteldier? Veel kinderen kiezen voor een hond of kat, maar waarom geen hokje met een koppel duiven?”, stelt Jean-Pierre voor, die zelf startte op zijn 14 jaar met duiven houden.

“Ik ben er van overtuigd dat na een week zelfs de mama’s en de papa’s de beestjes niet meer kunnen missen”, zegt hij. “Het plezante eraan is dat wanneer ze rondvliegen en je roept ze naar hun hokje terugkomen. Ik zou zeggen, kijk eens in je buurt of er een duivenliefhebber woont en vraag hem om raad.”