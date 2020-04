Op huizenjacht: monumentaal herenhuis vlakbij station komt op de markt Rutger Lievens

29 april 2020

16u37 4 Aalst Het gebeurt niet elke dag dat een monumentaal herenhuis op de markt komt. De voormalige dokterswoning in de Albert Liénartstraat 10 staat bij immokantoor Huysewinkel te koop voor 792.000 euro. Een buitenkans, voor wie de centen heeft. Op de website van immo Huysewinkel krijgen we een glimp van hoe het er achter de statige gevel uitziet.

Xavier De Ruysscher omschrijft het pand als ‘een prachtig herenhuis met fantastische gevel en een echte parel in Aalst’. “Deze herenwoning van maar liefst 567 m² bewoonbare oppervlakte op een terrein van 563 m² wordt gekenmerkt door haar mooie volumes en authentieke elementen. De fenomenale inkomhal leidt u naar de voorkamer en twee prachtige woonkamers waar de mooie plafonds hersteld werden”, zegt De Ruysscher. “De oorspronkelijke parket en marmeren schouwmantels bleven hier bewaard. Dieper in de woning bevindt er zich op de gelijkvloerse verdieping ook een ruime huiselijke keuken die toegang biedt tot de grote tuin, waar het zalig vertoeven is. De statige traphal brengt u verder tot een tussenverdieping met een lichtrijke zitruimte met open haard en zicht op de mooie tuin.”

Brok geschiedenis

De eerste verdieping beschikt over drie ruime slaapkamers met aansluitend een nieuwe badkamer. Dezelfde indeling herhaalt zich nog eens op de tweede verdieping waardoor we een totaal hebben van zes riante slaapkamers en twee badkamers. Tot slot is er ook nog een volumineuze zolder aanwezig waar tal van mogelijkheden denkbaar zijn.

In dit pand had dokter Grysolle zijn praktijk, maar er hangt nog meer geschiedenis aan vast. De vereniging VVAK, die zich inzet voor het erfgoed in de stad, hoopt dat het behouden blijft zoals het is. “Deze straat werd aangelegd op het terrein van het voormalig pestkerkhof, door de stad verworven in 1820, en de ruiterijkazerne, gesloopt na 1860 na het definitieve vertrek van het garnizoen”, zegt Luc Van Der Helst van VVAK.

19de-eeuws

“Eind 1873 werden de bouwgronden verkocht met de verplichting te bouwen in de loop van de volgende drie jaren. De voetpaden werden aangelegd in 1882. Vandaag de dag is het laat negentiende-eeuws straatbeeld tamelijk goed bewaard in de huizenrij met de pare nummers”, zegt Van Der Helst. “De monumentale symmetrie aan de Esplanadestraat en de Vaartstraat werd vervangen door moderne flatgebouwen. Wat overblijft is een tamelijk homogene rij burgerhuizen uit de negentiende eeuw met drie tot vier bouwlagen onder zadeldaken. De huizen hebben bepleisterde en beschilderde lijstgevels. Verticaal vallen de pilasters op die horizontaal gescheiden zijn door imitatiebanden.”

“Het accent valt op de bel-etage waar balkons en balustrades voorkomen en de vensters rijkelijk versierd zijn. De VVAK pleit voor het maximaal behoud van het huidig uitzicht en vindt het spijtig dat de betrokken burgerhuizen nog steeds niet wettelijk beschermd (geklasseerd) zijn”, zegt de VVAK. “Het gevolg is dat in het recente verleden al heel wat aanpassingen gebeurden aan een aantal huizen richting station die volgens ons niet steeds geslaagd zijn. Wij betreuren dan ook deze recente ingrepen.”