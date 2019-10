Op 24 november mars voor de jeugd: “Aalst vergeet de jeugd” Rutger Lievens

31 oktober 2019

17u32 0 Aalst Op 24 november komt er een mars voor de jeugd. Jeugdraad Vonk maakt zich grote zorgen over de besparingsplannen van de stad Aalst. Fuifzaal Cinema, de repetitieboxen, eigenlijk alles wat er de voorbije jaren aan jeugdbeleid uit de grond was gestampt lijkt te sneuvelen de komende jaren. Afgelopen nacht was er al een actie met krijttekeningen in Aalst. Overal kon je de woorden ‘RIP jeugd’ lezen.

“Halloween, het juiste tijdstip om onze geliefde Aalsterse stad in een griezelig jasje te steken. Gezien de actuele omstandigheden, kozen de jongeren van ‘Aalst vergeet de jeugd’ ervoor om deze dag in het teken te zetten van hun groot verlies: het jeugdbeleid. De stad ontwaakte vanmorgen met talloze aangebrachte krijttekeningen op verschillende pleinen. ‘R.I.P. het jeugdbeleid’, ‘RIP subsidies’, ‘RIP biensoingé’, ‘RIP buurtwild/t’ en nog zovele anderen was er te lezen”, aldus jeugdraad Vonk.

“Een duidelijk signaal, dat gepaard gaat met een open brief en daarbij verschillende oproepen om aspecten van het jeugdbeleid niet te vergeten, gericht aan de beleidsmakers in Aalst. Ze roepen de Aalstenaars op om deze brief massaal te delen zodat hij de leden van de gemeenteraad zeker bereikt”, zeggen de jongeren.

Om een duidelijk signaal te geven roept ‘Aalst vergeet de jeugd’ op om op 24 november deel te nemen aan de mars voor de jeugd. Meer informatie volgt hierover nog en kan u volgen via het Facebookevent.