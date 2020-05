Op 18 mei opent tijdelijke supermarkt van Delhaize aan Parklaan in grote tent Rutger Lievens

15 mei 2020

13u22 26 Aalst Vanaf maandag 18 mei opent de tijdelijke winkel van Delhaize in de Parklaan in Aalst. Er wordt een nieuwe winkel gebouwd op de plek van de huidige supermarkt en alle producten zijn tijdens de bouwwerken te koop in een grote tent op de parking.

De huidige winkel - die dateert uit 1978 - wordt afgebroken. Er komt een halfondergrondse parking met fietsenstallingen. Delhaize investeert 10 miljoen euro in de nieuwe winkel. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen van onze tijdelijke winkel hier op de parking om jullie vanaf maandag 18 mei om 8 uur te verwelkomen. Wij blijven open in de huidige winkel tot en met zaterdag 16 mei om 18 uur”, zegt Delhaize. In een filmpje krijg je al een voorsmaakje van hoe de tijdelijke supermarkt er van binnen uitziet.



