Op 1 september viert Casa Del Mundo 25ste verjaardag Rutger Lievens

30 augustus 2019

16u11 7 Aalst Op zondag 1 september vindt op de Oude Vismarkt in Aalst voor de 25ste keer het wereldfeest Casa Del Mundo plaats.

“Al voor de 25ste keer organiseert de stad Aalst en de Raad voor Internationale Samenwerking het wereldfeest Casa Del Mundo. Een wereldmarkt, een wereldrestaurant, muziek en animatie op het gezelligste plein van Aalst en in het museum ‘t Gasthuys”, zeggen de organisatoren.

Dit jaar staat het feest in teken van duurzame ontwikkelingsdoelen. Over 25 jaar Casa del Mundo is er een fototentoonstelling ‘Mensen en Hoop’.