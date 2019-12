Oost-Vlaamse subsidies voor Cirk! en Iedereen Rubens Rutger Lievens

05 december 2019

13u35 0 Aalst De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde recent subsidies goed voor elf toeristische evenementen en dat voor een totaalbedrag van 84.000 euro. Ook Cirk! en het event rond Rubens in Aalst krijgen subsidies.

“De stad Aalst ontvangt 3.500 euro voor de organisatie van de ‘Cirk! Aalst’ en 8.500 euro voor de organisatie van ‘Iedereen Rubens – Ontdek de meester in Aalst’”, aldus de provincie Oost-Vlaanderen. “Cirk! Aalst, een driedaags circus- en straattheaterfestival, is een non-stop beleving met een centraal festivalhart en een grootse voorstelling als afsluiter. Het publieksevenement ‘Iedereen Rubens – Ontdek de meester in Aalst’ brengt een ervaringsgerichte beleving en onderdompeling in de wereld van Rubens. Dit project sluit naadloos aan bij de focus op de Vlaamse Meesters. Naast het altaarstuk van de Heilige Rochus, komen ook de restauratie op paneel en de creatie van een nieuwe ‘Rubens van Aalst’ via mixed reality aan bod.”