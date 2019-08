Oorzaak van dodelijk ongeval waarbij 14-jarige Kayleigh om het leven komt voorlopig nog onbekend AW

21 augustus 2019

12u45

Bron: Belga 0 Aalst De oorzaak van het ongeval, waarbij in de nacht van zondag op maandag in de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken de 14-jarige Kayleigh Leemans om het leven kwam, is nog niet duidelijk. De resultaten van het toxicologisch onderzoek bij de 18-jarige autobestuurder en het technisch onderzoek worden vrijdag verwacht, zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur in de Patrick Lanckmanstraat in Nieuwerkerken. De auto met daarin vier tieners week van de baan af en botste tegen een geparkeerde vrachtwagen. Het meisje van 14 uit Asse overleed ter plaatse. De bestuurder van de wagen, een 18-jarige jongen, raakte zwaargewond. Van de twee andere inzittenden raakte één lichtgewond en één zwaargewond.



Mogelijke oorzaken

Waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor, is nog niet duidelijk. Volgens de verkeersdeskundige ging het niet om overdreven snelheid. Er werden bloedstalen genomen om na te gaan of er sprake was van alcoholintoxicatie. Het voertuig werd ook in beslag genomen om te onderzoeken of er een technisch defect was. Die resultaten worden vrijdag pas verwacht.



Behalve een verkeersdeskundige werd ook een wetsgeneesheer aangesteld. De gsm's van de inzittenden worden onderzocht om na te gaan of er sprake is van gsm-gebruik achter het stuur.



De autobestuurder was net 18 jaar geworden en beschikte over een voorlopig rijbewijs. Dat betekent dat hij niet mocht rijden tussen 22 uur en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

De uitvaart van het slachtoffer vindt zaterdag plaats om 14 uur in het crematorium van Aalst.

