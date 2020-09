Oorzaak massale vissterfte op de Dender is mysterie: “Je weet niet naar wat je moet zoeken” Rutger Lievens

03 september 2020

12u16 14 Aalst Honderden dode vissen drijven op de Dender ter hoogte van Herdersem en Mespelare. Al weken kan je dode vissen spotten op de Dender in het stadscentrum van Aalst. Wat is er toch aan de hand? Ook de Vlaamse Milieumaatschappij tast in het duister. “Nee, we kennen de oorzaak nog niet”, zegt Katrien Smet van VMM. “Er zijn verschillende pistes mogelijk, maar het is heel moeilijk om die hard te maken. We zijn het in elk geval aan het onderzoeken.”

Een mogelijke oorzaak zijn het warme weer en de blauwalgen. “Tijdens droge en warme zomers zoals we nu hebben gehad, daalt het zuurstofgehalte in het water en is de stroming van het water minder snel. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte en kunnen vissen het moeilijk krijgen. Ook blauwalgen kunnen voor vissterfte zorgen”, zegt Smet. “Wanneer het dan plots heel hevig regent, zoals we nu in de tweede helft van augustus hebben gehad, dan kan er soms overstortwerking zijn, waarbij vervuild afvalwater ongezuiverd in de waterloop terecht komt. Dit vervuilde water kan ook voor zuurstofgebrek en uiteindelijk vissterfte leiden.”

Illegale lozing?

Een andere optie is te wijten aan illegale lozingen. Er is nog industrie aan de Dender in Aalst, ter hoogte van het eiland Chipka, maar ook in Hofstade. Er zijn evenwel geen bewijzen dat een bedrijf hier voor iets tussenzit. “Het is mogelijk dat er ‘illegale’ lozingen zijn geweest. Maar wat dan in het water is gebracht, is moeilijk te bepalen. We hebben gisteren stalen genomen en onderzoeken die in het labo worden onderzocht. Al is het zoeken naar een speld in een hooiberg, als je niet weet naar wat je moet zoeken. Bij een mazoutlozing bijvoorbeeld, dan zie en ruik je om wat het gaat.”

De VMM meet al enkele weken het zuurstof met een multiparametersonde. “Uit die metingen blijkt dat de zuurstofwaarden soms goed zijn en soms niet. We hebben ook een bijzondere wateronderzoeker al enkele keren veldmetingen laten doen. Die meet dan de PH, geleidbaarheid, zuurstof, temperatuur. Ook die geven hetzelfde beeld: soms zijn dat normale waarden, soms zijn die zuurstofwaarden heel laag”, zegt Katrien Smet.

Luchthappende vissen

“We volgen het sowieso op”, zegt ze. “Tot nu toe konden we niet spreken van een massale vissterfte, het was nog beperkt en het waren vooral naar lucht happende vissen. Maar blijkbaar is er nu melding van duizenden dode vissen. Ik ben niet ter plekke geweest, ook niet één van mijn collega’s, ik kan dat aantal dus niet bevestigen. Maar we hebben wel gevraagd dat de brandweer die dode vissen zou ruimen, want die kunnen ook op hun beurt een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit. Dode vissen stinken trouwens ook. Die vissen zullen wel al een tijdje dood zijn en komen nu boven drijven.”