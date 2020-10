Oooh: verwondering in de Netwerk Fabriek Rutger Lievens

01 oktober 2020

11u49 0 Aalst Van 3 oktober tot 6 december kan je in Netwerk Aalst de tentoonstelling Oooh bekijken. Oooh is een tentoonstelling die voortvloeit uit een open call van Kunstwerkt, in samenwerking met Netwerk Aalst, Stichting IJsberg en Z33. Curatoren Jan Moeyaert, Annelies Thoelen en Pieternel Vermoortel samen met Charlotte Geeraert, selecteerden 110 kunstenaars uit bijna 1000 inzendingen.

De geselecteerde werken worden getoond in drie unieke groepsexpo’s in Netwerk Fabriek (Aalst), Z33 (Hasselt) en Stichting IJsberg (Damme). “Een maatschappij wordt gevormd door vele stemmen. Kunstenaars gebruiken verbeelding om te benoemen wat moeilijk hoor- en zichtbaar is.” zegt Charlotte Geeraert van Netwerk Fabriek. “Verwondering is essentieel in ons dagelijks leven, het doet ons kijken en nadenken over het heden.”

“Netwerk Fabriek is een open huis in de stad. Het grijpt terug naar de wortels van Netwerk Aalst als het centrum voor samenlevingsvernieuwing. Activisten, kunstenaars en kunstliefhebbers, bewoners van Aalst en daarbuiten, maar ook ‘gewone’ cafégangers en zij die op zoek zijn naar een kop koffie of een werkplek zijn hier welkom”, zegt ze.

Praktisch

De tentoonstelling Oooh in Netwerk Aalst opent zijn deuren op zaterdag 3 oktober en loopt tot 6 december. Ook in Z33 kan je nog tot 8 november terecht voor een deel van de tentoonstelling. Oooh is vrij toegankelijk en kan je bezoeken van donderdag tot zondag van 13 tot 18 uur. Meer info op www.kunstwerkt.be/oooh.