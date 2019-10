Ook Schulden Op School verliest subsidies: “Dit doet ons dood” Rutger Lievens

14 oktober 2019

12u29 12 Aalst Het ziet er naar uit dat niet alleen vzw Parol en vzw Steunpunt Welzijn hun stedelijke subsidies zullen verliezen, ook de subsidies voor vzw Schulden Op School staan op de helling. Een jury koos voor de Aalsterse Vierdewereldgroep en niet voor Schulden op School om scholen en kinderdagverblijven te sensibiliseren rond armoede. “Als het stadsbestuur dit goedkeurt, dan zijn wij dood”, zegt Johan Van Biesen van Schulden Op School.

De stad Aalst is volop bezig met de selectie van de sociale partners voor de komende jaren. Sociale organisaties konden hun kandidatuur indienen, een jury heeft ondertussen haar verslag klaar. Eind vorige week lekte al uit dat buurtwerking Parol niet geselecteerd is en ook de samenwerking met Steunpunt Welzijn stopt. We kunnen nu nog een derde vaste waarde uit Aalst aan dat rijtje toevoegen: de jury verkiest Vierdewereldgroep boven Schulden Op School.

Het gaat om een jaarlijkse subsidie van 12.000 euro die niet meer naar Schulden Op School zou gaan. Schulden Op School strijdt voor een maximumfactuur in de middelbare scholen, tegen incassobureaus. De organisatie geeft scholen tips hoe ze armoede in de klas moeten detecteren en ermee om moeten gaan. Dat werk zou voortaan door een andere organisatie worden voortgezet.

Ongeloof

Johan Van Biesen van Schulden Op School vindt het ironisch. “Verschillende stadsdiensten - onderwijs, kinderopvang, vrije tijd, dienst financiën,… - roepen regelmatig onze hulp in. Ze vragen ons tips en workshops over sensibilisering, preventie en opvolging van onbetaalde rekeningen”, zegt Van Biesen. “Ze doen dus een beroep op onze expertise, maar de jury die ons moet beoordelen, oordeelt dat we niet genoeg expertise hebben”, zegt hij. “Andere organisaties, met meer personeel om goede dossiers te schrijven, gaan met de prijzen lopen. Terwijl wij hard werken in de scholen”, zegt hij.

Op dit moment heerst er vooral ongeloof bij de organisatie. “Ik kan het niet geloven dat het stadsbestuur dit oordeel zal volgen en de samenwerking zal stopzetten. Het zou ons dooddoen als vereniging. De werking zou stoppen, alleszins in Aalst. Indien dit waarheid wordt, zullen we onze activiteiten moeten voortzetten in steden en gemeenten met een warmer hart”, zegt Van Biesen.

Schepen Sarah Smeyers (N-VA) was nog niet beschikbaar voor een reactie.