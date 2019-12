Ook in beroep geen vergunning voor uitbreiding moskee Binnenstraat Rutger Lievens

26 december 2019

16u30 18 Aalst De provincie Oost-Vlaanderen geeft geen toelating om de Turkse moskee in de Binnenstraat in Aalst uit te breiden. De stad had eerder de vergunning geweigerd, onder meer omdat een uitbreiding mobiliteitsproblemen zou teweegbrengen in de buurt. De vertegenwoordigers gingen in beroep bij de provincie.

We bereiken zo’n 1.500 gelovigen die onze moskee bezoeken”, vertelde de vertegenwoordiger van de Turkse moskee, Yusuf Bilge, in een vorig artikel. “Die komen niet allemaal tegelijk bidden. In de gebedsruimte is plaats voor 300 personen en dat is veel te weinig”, klonk het. “Aan de buitenzijde zal er nauwelijks iets te zien zijn van de uitbreiding.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) haalde bij de weigering van de vergunning de mobiliteitsproblemen aan. “De uitbreiding zal de parkeerdruk en de verkeerslast doen toenemen.” Ze bevestigt dat er beroep is aangetekend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen tegen de weigering. “De procedure loopt, we wachten de uitspraak van de deputatie af”, was haar antwoord.

Vlaams Belang tevreden

Die uitspraak is er nu: er komt voorlopig geen uitbreiding. Oppositiepartij Vlaams Belang is tevreden. “Een slag thuis voor het Vlaams Belang en voor de hele rechteroever”, zegt Steve Herman, gemeenteraadslid voor VB. “De leefbaarheid wordt er in de buurt op zijn minst niet verder in de kiem gesmoord. Het is de enige juiste beslissing. Ik ben verheugd dat de deputatie mijn oproep heeft gevolgd door de vergunning van de uitbreiding van de moskee ook in beroep te weigeren. De uitspraak weegt des te zwaarder gezien ook Groen mee in de deputatie zit en dus het standpunt van het Aalsterse Groen-raadslid Fatma Yildiz niet volgt. Onze oppositie werkt duidelijk, want we zien het beleid naar rechts opschuiven. We blijven de zaak toch met argusogen volgen om de kat ook bij een volgende gelegenheid de bel aan te binden. De islamisering van onze wijken moet immers stoppen.”

Fatma Yildiz (Groen) vindt het vooral heel jammer. “De moskee is een plek om in je vrije tijd tot rust te komen. Door dit beleid zorgen ze voor onrust bij mensen die gewoon rustig hun leventje leiden, gaan werken, naar de moskee gaan,... Dit is heel spijtig, dit is helemaal niet constructief, het is een beleid dat de mensen en de maatschappij ziek maakt”, zegt Fatma Yildiz.