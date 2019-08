Ook in Aalst blauwalgen in de Dender: recreatie verboden Rutger Lievens

28 augustus 2019

16u39 0 Aalst Net zoals in Ninove en Geraardsbergen zijn er ook in Aalst opnieuw blauwalgen opgemerkt op de Dender. “Deze algen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en dier. Daarom gaat het captatieverbod opnieuw van kracht, ook zachte recreatie op de Dender is opnieuw verboden”, zegt de stad Aalst.

“Het Denderwater op grondgebied Aalst mag niet gecapteerd worden voor het besproeien van landbouwgewassen en als drinkwater voor vee . Ook zachte recreatie is niet toegestaan. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden... Zwemmen in de Dender is sowieso verboden. Pleziervaart is wel toegestaan”, zegt de stad.

“Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig stalen voor bijkomend onderzoek”, aldus de stad Aalst.

