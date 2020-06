Ook Graaf van Egmont is volledig ‘coronaproof’ voor heropening: restaurant krijgt plexischermen, alcoholgel en éénrichtingsverkeer Rutger Lievens

05 juni 2020

18u12 0 Aalst De Graaf Van Egmont op de Grote Markt, een van de meest iconische horecazaken van Aalst, is helemaal klaar voor de heropstart maandag. Alles is er ‘coronaproof’: grote verplaatsbare schermen tussen de tafels, ontsmettingsalcohol aan in- en uitgang en eenrichtingsverkeer in het restaurant. Uitbaters Jurgen De Roeve en Veronik Bombeeck hebben de beslissingen van de nationale veiligheidsraad niet afgewacht en zijn al weken aan het voorbereiden. “Deze week hebben we wel de schermen moeten aanpassen. Die moeten 1,8 meter hoog zijn, wij hadden er van 1,5 meter.”

Het eerste terras waar je van het zonnetje kan genieten na een donkere winterperiode is dat van de Graaf Van Egmont. In het voorjaar zie je Aalstenaars er, soms met jas maar met zonnebril, zitten in de eerste zonnestralen. Een pandemie komt nooit op het goeie moment, maar het zonnige voorjaar is normaal gezien wel de beste periode voor de Graaf Van Egmont.

Eenrichtingsverkeer

“Van maart tot juni is onze beste periode ieder jaar. Beter dan juli en augustus. In juli en augustus heeft iedereen zon hier op de Grote Markt. In maart, april en mei schijnt de zon alleen op dit terras aan deze kant van de Grote Markt. Voor ons is het voorjaar dus belangrijker dan de zomer en het najaar”, legt Jurgen De Roeve uit. “Het beste zijn we kwijt, maar het is wat het is”, vult zijn vrouw Veronik aan.

Jurgen en Veronik zijn geen mensen die bij de pakken blijven neerzitten. Als er één zaak klaar is om mensen te ontvangen in deze coronatijden, dan is het wel de Graaf Van Egmont. Zo hebben ze eenrichtingsverkeer ingevoerd in het restaurant. “De klanten komen binnen langs de Grote Markt en gaan buiten langs de Kattestraat. We hebben die uitgang in orde laten zetten en dat is mooi geworden. Als mensen van het terras naar toilet gaan, moeten ze via de Kattestraat terug. Gewoon om te veel heen en weer geloop te voorkomen in de zaak zelf.”

Zuil

Hygiëne wordt een topprioriteit. “Om het half uur worden de toiletten ontsmet. Ik vind dat toch het minimum. Er zal veel energie gaan naar het ontsmetten van tafels en stoelen. Anders kuis je dat wel eens af, maar nu moet het goed ontsmet worden. Het personeel zal ook constant ontsmettingsmiddel bij zich hebben. Aan de in- en uitgang staat een zuil. Als je je handen eronder steekt, komt er ontsmettingsalcohol uit. Ik vind dat eigenlijk niet slecht om dat voor altijd te laten staan”, zegt Veronik.

En dan zijn er natuurlijk de schermen binnen. “In niet-coronatijden hebben we 75 zitplaatsen in de Graaf Van Egmont. Met de maatregelen zouden we terugvallen op dertig. Dankzij de plaatsing van de plexischermen kunnen we nu 45 mensen een veilig plaatsje geven. Dat is het maximum dat je eruit kan halen op deze ruimte”, zegt Jurgen. “We zijn ons al weken aan het voorbereiden. Omdat we beseften dat er wellicht met schermen gewerkt moest worden, hebben we ze al een tijdje geleden laten maken. Het enige probleempje was dat we de schermen hadden laten maken op 1,5 meter hoogte en het moet nu 1,8 meter hoog zijn. Daarmee moest last minute nog een en ander aangepast worden deze week. De schermen zijn verplaatsbaar en kunnen we dus zetten waar we willen”, zegt Veronik. “Als we de schermen niet zetten, dan moet je anderhalve meter afstand bewaren tussen de tafels. Dus dit is beter. Ons ging het vooral om het gevoel van de mensen. Ze moeten zich veilig voelen. In de Graaf is het coronaproof.”

Van 110 naar 70

Op het terras staan de tafels anderhalve meter van elkaar. De capaciteit daar is gedaald van 110 naar 70. “Het zal hopelijk goed weer zijn en we hopen nog altijd dat de stad zich flexibel opstelt inzake het terras. Dat we een metertje meer naar links of naar rechts mogen, indien mogelijk. Natuurlijk weten we ook wel dat er moet rekening gehouden worden met de brandweer. We hopen dat de stad nu niet op een meter of een halve meter kijkt. Ik denk dat dat de wens is van de hele horeca hier op de Grote Markt. Het terras zal heel belangrijk worden. Volgens virologen is het risico ook kleiner op een terras”, zegt Jurgen. “Mensen zullen sneller op een terras gaan zitten dan binnen, dat denk ik wel”, zegt Veronik.

Reserveren of je naam achterlaten is niet verplicht. “Eerst hadden we een box laten maken waar mensen hun naam konden achterlaten, maar dat is nu niet meer nodig. Gelukkig.” De menukaarten zijn vervangen door placemats voor eenmalig gebruik waar de menukaart op gedrukt is en ook een QR-code. Daarmee kunnen de klanten de volledige menukaart openen op hun gsm. Tot eind augustus is de Graaf Van Egmont zeven dagen op zeven open.