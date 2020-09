Ook gemeenteraad keurt tonnagebeperking in stadscentrum goed Rutger Lievens

16 september 2020

10u22 0 Aalst Na het schepencollege zet nu ook de gemeenteraad van Aalst het licht op groen voor de invoering van een tonnagebeperking bij de start en het einde van schooldagen. De start van de tonnagebeperking voor vrachtverkeer vanaf 7,5 ton gaat in op 4 januari.

Op de eerste gemeenteraad na de zomervakantie is de invoering van een tonnagebeperking in het stadscentrum van Aalst goedgekeurd. Eerder gaf het schepencollege al haar goedkeuring.

“Het gaat om het gebied begrensd door R41-N9 (Gentsesteenweg-Capucienenlaan). Vanaf 4 januari is het voor voertuigen die een tonnage hebben vanaf 7,5 ton verboden zich daar voort te bewegen tijdens de spitsuren van de scholen, tussen 7.45 uur en 8.45 uur elke weekdag, en tussen 15.30 uur 16.45 uur iedere weekdag uitgezonderd woensdag, en tussen 11.30 uur en 12.30 uur op woensdag”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Lander Wantens van Groen is blij dat het wordt goedgekeurd, maar legt de lat nog hoger. “We vragen met Groen ook maatregelen in de deelgemeenten, want ook daar veroorzaken vrachtwagens en zwaar vervoer onveilige verkeerssituaties. De tonnagebepering is een start, maar er zijn ook infrastructurele ingrepen nodig voor veilig fietsverkeer. Verder vragen we voldoende handhaving, want bij andere maatregelen voor verkeersveiligheid zoals fietsstraten zien we dat de regels onvoldoende worden nageleefd”, zegt Wantens (Groen).