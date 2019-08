Ook dieren kunnen zich amuseren op Muzomer Rutger Lievens

19 augustus 2019

13u27 0 Aalst Op Muzomer, nu donderdag in het stedelijk museum van Aalst, kunnen niet alleen mensen, maar ook dieren zich amuseren. “Net als de voorgaande editie in juli draait het festival ook deze keer rond het Rubensschilderij in de Sint-Martinuskerk, meer bepaald rond één figuur uit het iconische werk: de hond. Voor de gelegenheid programmeert Muzomer niet alleen kind-, maar ook diervriendelijke acts”, zegt de stad.

Muzomer laat zich inspireren door het Rubensschilderij in de Sint-Martinuskerk. “Voor wie het schilderij niet kent, even een korte samenvatting: het grootste paneel verbeeldt de aanstelling van Rochus tot patroonheilige van de pestlijders. Op het schilderij staat zijn trouwe windhond naast hem. Ook op de kleinere panelen onderaan het altaar komt de hond terug. Door het verzorgen van zieken liep Rochus zelf de pest op. Volgens de legende trok hij zich ziek terug in een bos, waar een speelse jachthond hem elke dag brood bracht. Zo kwam hij er langzaam maar zeker weer bovenop”, vertelt schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

Messageparty voor honden

“Voor het project ‘Vlaamse meesters in situ’ is het de hond die de thematiek van het schilderij aan kinderen uitlegt”, pikt Jasmine Verbeke, educatief medewerker bij het museum, in. “We merkten dat dit hen enorm aansprak. Het was dus niet meer dan logisch om de hond ook een belangrijke rol te geven tijdens ons gezinsfestival.”

Vandaar was het een kleine stap naar een festival dat ook de honden zelf verwelkomt. Er wordt voor hen een snuffelzone gecreëerd waar ze naar schatten kunnen zoeken. Er zijn goodiebags voor de honden, je kan een kunstig familieportret met je viervoeter laten maken, er is een alternatieve versie van de traditionele hondenwijding én een messageparty voor honden.

“Jawel, de messageparty is terug van weggeweest”, lacht Jasmine. “Samen met Suzanna en Tom van Pet Dating richten we een gezellig hoekje in, waar we polaroidfoto’s maken van alle aanwezige hondjes. Daar kan je een plaatje aanvragen voor een hond of zijn baasje. Wie weet kunnen we volgend jaar wel het eerste Muzomer-(honden)huwelijk aankondigen.”

Er kan die avond onder andere mee geschilderd worden aan Rubens Rondom – een kunstwerk van maar liefst 621m², er is een kinderkrijtwedstrijd en je kan zelf een kerkstoel pimpen.