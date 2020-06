Ook de frituur in de uitgaansbuurt weer open vanaf vrijdag: “Het was hier stilletjes in de Kerkstraat de voorbije maanden” Rutger Lievens

10 juni 2020

16u14 0 Aalst ‘t Frituurke in de Kerkstraat verkoopt vanaf vrijdag opnieuw pakjes friet. Vanaf nu zelfs in tipzakken, om de frietjes makkelijker al wandelend te kunnen opeten. Het zijn geen makkelijke tijden voor de uitbaters, want ‘t Frituurke moet het echt hebben van jonge mensen die tijdens het uitgaan een frietje komen eten, of van scholieren die na school een pakje friet kopen.

De voorbije weken was ‘t Frituurke, gevestigd in de Kerkstraat op een steenworp van de Grote Markt, gesloten. De uitbaters hebben van de nood een deugd gemaakt en hun zaak wat opgefrist. Vrijdag en zaterdag vliegen ze er weer in. Vanaf vrijdagavond 17 uur zullen de eerste frieten weer over de toonbank gaan. Ze werken ook met Uber Eats.

“We moeten het vooral hebben van het jong volk dat tijdens het uitgaan een pak friet komt kopen, of van scholieren die tijdens de middagpauze of na school frietjes komen eten. Afhaal hebben we één avond geprobeerd, maar de stad was doods”, vertellen Wendy Van Landeghem en Diëgo Trivier aan ‘t Frituurke. “Het toerisme is ook volledig weggevallen. Spanjaarden, Nederlanders, Duitsers, heel veel nationaliteiten die de Grote Markt bezoeken, komen hier normaal gezien over de vloer.”

Nog een klap: alle events in Aalst zijn weggevallen. “Cirk, het criterium, de parkconcerten, dat zijn hoogdagen voor ons”, zeggen ze.

De zaak is aangepast aan de coronamaatregelen. Er is een terras buiten, maar beneden in de zaak staat er nog maar één tafel. En op de eerste verdieping is er plaats voor 30 personen. Vroeger waren er 50 plaatsen. “Ik denk dat we zullen moeten wachten tot september voor alles weer een beetje normaal zal verlopen”, zegt Wendy.