Ook CD&V opent rouwregister: “In het hart getroffen” Rutger Lievens

04 augustus 2020

17u49 5 Aalst CD&V, de partij van Ilse Uyttersprot, heeft net als de stad Aalst een rouwregister geopend. De lokale afdeling zegt zwaar getroffen te zijn door het plotse overlijden van hun boegbeeld.

“De Aalsterse CD&V-afdeling is zwaar getroffen door het plotse overlijden van hun boegbeeld, schepen en gewezen burgemeester Ilse Uyttersprot. Ilse stond zeer dicht bij de mensen van de stad Aalst en haar deelgemeenten. Ilse kende iedereen en iedereen kende haar”, zegt fractie fractievoorzitter Theo Nsengimana.

“Ilse was meer dan dertig jaar een actief en overtuigd christendemocraat. In 1989 vervoegde ze de CVP-jongeren en werd ze voor het eerst gemeenteraadslid. Van 1990 tot 1999 was ze advocate verbonden aan het advocatenkantoor van Jef Dauwe en Magda Jannis. Van 1996 tot 1999 was ze gewaardeerd kabinetsmedewerker van staatssecretaris Reginald Moreels (CVP). Tussen 1999 en 2006 was ze regiosecretaris bij Unizo Gewest Aalst. Ze was van 1994 tot 2000 provincieraadslid van Oost-Vlaanderen”, aldus de partij.

Hart op de tong

“Tussen 2000 en 2006 zette Ilse haar politieke ambities on hold om zich ten volle te wijden aan de opvoeding van haar twee zonen. Haar gezin kwam altijd op de eerste plaats, de mensen van stad en de deelgemeenten op de tweede plaats. Ilse was een zorgende moeder en voor heel veel mensen naast politica ook een goede vriendin op wie je steeds kon rekenen. Ze had haar hart steeds op de tong. Haar grootste passies waren het verenigingsleven, sport en het carnavalsgebeuren. Het liefst van al was ze gewoon onder de mensen”, zegt CD&V Aalst.

In 2007 werd Ilse burgemeester van Aalst. Van 2007 tot 2010 zetelde ze eveneens in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 2013 tot heden was Ilse schepen in Aalst. “Het charisma, engagement en de persoonlijke score van Ilse zette CD&V Aalst terug op de politieke kaart. Met Ilse als het gezicht van onze partij bleef ze burgemeester tot 2012. Onder haar beleid werden verschillende grote projecten gestart die niet alleen het gezicht van de stad en haar deelgemeenten fundamenteel zouden veranderen. Dankzij haar bovenlokale contacten kwamen subsidies naar Aalst voor projecten die de levenskwaliteit van alle mensen ten goede kwamen. Enkele voorbeelden van verwezenlijkingen die nu voor altijd met Ilse zullen worden geassocieerd: de ondertunneling van de Siesegemlaan, sportcomplex Schotte, drie woonzorgcentra en binnenkort: het nieuwe zwembad van Aalst”, zegt Nsengimana. “De gedachten van CD&V gaan nu in de eerste plaats naar haar moeder Suzanne, haar twee kinderen Alec en Janik en naar de naaste familie en vrienden.”

CD&V-nationaal opent een digitaal rouwregister op https://www.facebook.com/cdenv. De Aalsterse afdeling opent een fysiek rouwregister.