Ook CC De Werf heropent in september: “Volgens de regels van de kunst en coronaproof” Rutger Lievens

22 juni 2020

11u29 1 Aalst De vrijetijdslocaties van de stad Aalst mogen opnieuw open, dus ook cultuurcentrum De Werf in de Molenstraat. Daar wordt alles in gereedheid gebracht om vanaf september opnieuw een - weliswaar coronaproof - cultuurseizoen te kunnen starten. Vanaf 10 juli staat het programma online, in augustus volgt de ticketverkoop.

“Wij bereiden ons volop voor om jou ‘volgens de regels van de kunst en coronaproof’ vanaf september weer te ontvangen voor een stevig seizoen, anders dan anders, maar op en top ‘De Werf’”, klinkt het bij De Werf. “Onze planning staat nog vol. Achter de schermen werken we druk verder om je cultuurbeleving zo goed mogelijk te garanderen. Het blijft veel inzet en flexibiliteit van onze medewerkers vragen. En omdat niemand een glazen bol heeft, veranderen de plannen nog vaak.”

Er liggen wel al een paar dingen vast. “Op 10 juli staat het seizoen online. Je vindt er het aanbod van podiumactiviteiten, School & Co, cursussen en workshops. Het zal ietwat anders, maar toch weer creatief en prikkelend zijn. Helemaal wat je van De Werf verwacht”, zo luidt het. “We plannen een aantal verkoopsmomenten. Op woensdag 19 augustus vanaf 10 uur is er de ticketverkoop voor workshops, cursussen (online, telefonisch of ter plaatse aan de balie), op zaterdag 22 augustus om 13 uur start de online verkoop van tickets voor podiumvoorstellingen en lezingen van september tot december.”

De Werf belooft dat alle voorstellingen, workshops en cursussen maar ook het schoolaanbod coronaproof zal verlopen. Hoe dat dan gaat, wordt binnenkort gecommuniceerd.

Alle info vind je op www.ccdewerf.be.