Onze tips voor het weekend: van acrobatie tot een kinderexpo

05 december 2019

Buggenhout - Circus

Circus Pipo blaast de winterperiode vers leven in met een indrukwekkende show. Van 6 tot 8 december treden de artiesten op in Buggenhout. In hun circustent tonen clowns, lucht- en grondacrobaten, jongleurs, kamelen, lama’s, geiten en honden hun kunsten. Het gezelschap brengt steeds een mengeling van traditionele circuskunsten en vernieuwende acts. Op zondag betalen volwassen het kindertarief. Meer informatie is te vinden op de website van Circus Pipo.

