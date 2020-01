Exclusief voor abonnees Onze redactie selecteert de beste tips voor het weekend: van spetterend winterfestival in Sint-Niklaas tot Prinsenverkiezing in Aalst Redactie

23 januari 2020

15u55 0

1. Winterfestival Bijs Bougie in Sint-Niklaas

Bijs Bougie is een gezellig winterfestival voor jong en oud. Het vindt zaterdag vanaf 14 uur plaats op de jeugdterreinen op De Schakel aan de Heihoekstraat in Nieuwkerken (Sint-Niklaas). De hele middag lang is er animatie en workshops voor kinderen, met onder meer een circusinitiatie vuurspuwen, haartooi, grime, silent disco en verhaaltjes. ’s Avonds worden de vuurkorven aangestoken en zijn er optredens van de rhythm&blues band Tell Mama, gevolgd door Sledgehammer en Radio Spandex, coverbands die jaren ’80-hits brengen. Vanaf 23.30 uur is er nog een silent discofuif. Bijs Bougie is een organisatie van de vzw Bijs, een groep ouders van negen kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, die in Sint-Niklaas het Bijshuis hebben ingericht. De opbrengst van Bijs Bougie wordt integraal ingezet om de tekorten in het zorghuis te financieren. Info en tickets via www.bijsbougie.be.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis