Onze man ging eten bij Gastrobar Edguard: restaurant van “den berremiejster” stelt niet teleur

Aalst

Op de hoek van het Keizersplein en de Arbeidstraat opende eind vorige maand Gastrobar Edguard, in Aalst bekend als “het restaurant van den berremiejster”. Zoals we van Christoph D’Haese gewoon zijn, liet hij niets aan het toeval over en engageerde hij ervaren professionals van onder meer visrestaurant Kelderman (*), met chef Ayrton Verhaegen, laureaat Vischef van het Jaar 2019, aan het fornuis. Schuif mee de voeten onder tafel in een nieuwe aflevering van onze restaurantrecensies