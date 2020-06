Onverbeterlijke drugsdealer blijft feiten opstapelen: “Op einde vergeeft God toch alles” Nele Dooms

08 juni 2020

15u29 0 Aalst Kamel A., een 55-jarige man die al jaren illegaal in ons land verblijft, riskeert 40 maanden gevangenisstraf wegens dealen van drugs. Hij blijft de feiten opstapelen, maar zelf is hij maar matig onder de indruk van de straf die boven zijn hoofd hangt. Zo bleek tijdens zijn proces voor de Dendermondse rechtbank maandag. “Aan het eind van de rit vergeeft God toch alles”, redeneert de Tunesiër.

A. staat terecht voor dealen van drugs in Aalst. Begin 2020 liep hij tegen de lamp toen hij werd opgemerkt door een fietspatrouille van de lokale politie van Aalst. De agenten gingen tot een controle over en ontdekten een fikse hoeveelheid heroïne en cocaïne die A. op zak had. De man werd opgepakt, maar kwam vrij snel weer vrij onder voorwaarden. Niet dat de man zich daar aan hield, want kort daarop werd hij opnieuw betrapt met drugs op zak. Ondertussen verblijft hij al een vijftal maanden in de gevangenis wegens het herhaaldelijk dealen en gebruiken van drugs.

A. is zwaar verslaafd en gebruikt zelf al jarenlang heroïne en cocaïne. De openbaar aanklager maakte tijdens het proces duidelijk dat de man zich van niets iets aantrekt. “Hij doet maar op en het kan hem allemaal niets schelen”, klinkt het. “Hij verantwoordt zijn gedrag door te stellen dat God toch alles vergeeft. Hij blijft maar dealen.”

De veertig maanden cel die het parket vordert, vindt A.’s advocaat “buiten proportie”. “Het klopt dat deze man drugs dealde, maar eigenlijk wil hij alleen maar terugkeren naar zijn thuisland Tunesië”, klonk het. “Hij had zelfs al eens, met geld dat hij in de gevangenis verdiend had, een treinticket richting Duitsland gekocht. Maar hij werd tegengehouden en teruggestuurd. Het lijkt of hij gedoemd is hier te blijven, terwijl hij eigenlijk weg wil.”

De rechter velt vonnis op 22 juni.