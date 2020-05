Ontwikkelaar mag toren van zestig meter hoog bouwen op Electrabelsite Rutger Lievens

27 mei 2020

Er zal bij de ontwikkeling van de Electrabel-site ook plaats zijn voor hoogbouw. Ontwikkelaar Odebrecht en de stad Aalst zijn dat overeengekomen. "Er is één woontoren voorzien van maximum 60 meter hoog", bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). De stad kon in hetzelfde dossier afdwingen dat de prachtige turbinehal en fabrieksschouw behouden blijven.

“Het woonprogramma dat op termijn kan voorzien worden is hetzelfde als voorzien in het RUP Uitbreiding Stadspark. Maar het klopt dat er in de hoogte zal moeten gegaan worden om dat te voorzien, net om het feit dat we de hal willen vrijwaren”, zegt schepen Verdoodt (N-VA). “Er moet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden dat in lijn ligt met de visie van De Kaaien. Er is hoogbouw voorzien in deze visie, aan de knik van de Dender, ter hoogte van Electrabel. Het gaat om één toren van maximum zestig meter”, zegt de schepen.