Ontwerp je eigen dienblad in 1, 2, 3: “Een kindertekening, je logo, een illustratie of foto, zelfs een huwelijksuitnodiging, alles kan” Rutger Lievens

23 juni 2020

12u42 0 Aalst Dankzij het Aalsters bedrijf One Two Tray kan je thuis je eigen uniek dienblad ontwerpen en bestellen. De dienbladen zijn duurzaam, lokaal gemaakt, hebben een stijlvolle houtlook én zijn bovendien betaalbaar.

Enkele werknemers van het bedrijf Roltex uit Erembodegem hebben One Two Tray opgericht. Roltex maakt al meer dan 50 jaar designdienbladen voor horeca, zorg maar ook bijvoorbeeld voor museumshops. Ellen Huylebroeck (HR-verantwoordelijke) en Sofie Daeleman (Marketing Manager) kregen het idee om gepersonaliseerde dienbladen aan te bieden. “Wanneer er in onze vriendenkring een baby wordt geboren, geven we vaak een dienblad met het geboortekaartje opgeprint. De reacties zijn altijd hartverwarmend. We zien dat ons plateautje een mooie plek krijgt in hun huiskamer of keuken”, zeggen zij.

Via OneTwoTray.be willen ze nu ook de mensen thuis de kans geven hun eigen uniek dienblad te ontwerpen. Dit kan al vanaf 14 euro. De dienbladen zijn duurzaam, lokaal gemaakt en hebben een stijlvolle houtlook. “Elke tekening of ontwerp geeft onze plateaus een hele andere look. Het matte oppervlak en de zacht golvende randen geeft elk ontwerp cachet. Een illustratie kan het stoer, strak of net erg romantisch maken. We zijn nog elke dag verbaasd over de verschillende mogelijkheden die mensen zien in ons product. Zo zijn er ook mensen die een foto van hun huisdier op een dienblad willen. Als onderlegger om het eetbakje van de hond op te zetten bijvoorbeeld”, zegt Sofie, die grafisch designer is van opleiding.

Het dienblad kan het canvas worden van creatievelingen. “Een kindertekening, een eigen illustratie, een huwelijksuitnodiging, een leuke foto, jouw logo. Het is een speeltuin vol mogelijkheden”, zeggen Ellen en Sofie. “Naargelang onze webshop vorm kreeg, voelde ik sterke betrokkenheid bij onze werknemers. Het is belangrijk dat zij ook volledig achter dit verhaal staan. Een webshop vraagt een andere aanpak. De service moet sneller, de manier van verpakken moet persoonlijker. Ik ben heel blij dat we zo een top team hebben om One Two Tray op de kaart te zetten”, zegt Ellen fier.

Alle info op www.onetwotray.be.