Ontwerp een carnavalsaffiche en win je zitje op Ros Balatum: wedstrijd loopt tot 17 januari Rutger Lievens

13 januari 2020

12u22 0 Aalst Kinderen tussen 9 en 14 jaar die graag op het Ros Balatum plaatsnemen tijdens Aalst carnaval, hebben nog tot 17 januari om deel te nemen aan de wedstrijd van de stad.

Welke kinderen dit jaar mogen plaatsnemen op het Ros Balatum, dat bepaalt het lot. “Kinderen tussen 9 en 14 jaar die in Aalst wonen of er school lopen, kunnen zich kandidaat stellen door een carnavalsaffiche te ontwerpen en het bijbehorende formulier in te vullen”, aldus de stad Aalst. Je kan je ontwerp insturen tot 17 januari.

Ook de wedstrijd van de Dag van het Kind loopt tot 17 januari. “Elk jaar zijn er ook 6 klassen die gratis de kermis mogen bezoeken tijdens de Dag van het Kind op 20 februari. Klassen die kans willen maken, kunnen een carnavaleske klasfoto insturen”, zegt de stad.

Beide wedstrijden lopen tot en met 17 januari. De onschuldige hand, met name Prins Meyst, zal op woensdag 22 januari voor beide wedstrijden de winnaars aanduiden. Dit zal te volgen zijn via livebeelden op de Facebookpagina van Aalst Carnaval. De wedstrijdreglementen lees je na op de website www.aalstcarnaval.be.