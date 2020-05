Ontvangen Aalstenaars in de toekomst hun gasten in de zolder van de Sint-Martinuskerk? “Hoe mooi zou dat zijn, in het hart van de stad?” Rutger Lievens

28 mei 2020

19u05 0 Aalst Weinig andere locaties in Aalst spreken zo tot de verbeelding als de zolder van de Sint-Martinuskerk. Tot nu toe bleef die verborgen voor het grote publiek, maar vanaf september kan ook de Aalstenaar de zolder bezoeken. Helemaal in betonstructuur opgetrokken, te bereiken via een middeleeuwse wenteltrap.

Tot de brand in de Sint-Martinuskerk in 1947 had de kerk een houten gewelf. Het vuur verslond de houten balken, de klok viel zelfs naar beneden. De jaren daarna werd het dak en de zolder hersteld, maar in een betonstructuur. Je zou zeggen: spijtig, in het beton, maar experts zien dat anders. “Het is eigenlijk een van de allereerste toepassingen van gestort beton in België”, zegt Isolde Verhulst, die de renovatie van de Sint-Martinuskerk leidt. “Hoe mooi zou het zijn dat de Aalstenaar hier mensen zou kunnen ontvangen? In het hart van de stad?”

Lift

Een vloer leggen in deze tot de verbeelding sprekende ruimte en er een ruimte van maken waar mensen iets kunnen organiseren, het is niet zo’n gek idee. Ook schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) heeft er duidelijk al over nagedacht. “Je zit met de factor brandveiligheid. Een brandtrap creëren in dit beschermde monument, dat is niet zo simpel”, zegt de schepen. De stad heeft de optie onderzocht om een lift te plaatsen naar de zolder, maar voorlopig gaat dat plan niet door.

Ondertussen gaat de renovatie van de Sint-Martinuskerk nog altijd door. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) bezocht de Aalsterse Sint-Martinuskerk en tijdens het bezoek ondertekende de minister het besluit dat nog eens 2,8 miljoen euro vrijmaakt voor de volgende fase in de restauratie van de Sint-Martinuskerk. Tijdens de achtste fase zullen het koor, de kooromgang, de koorkapellen en de sacristie zuid gerestaureerd worden. Ook de bijhorende glasramen, altaren en meubels worden dan onder handen genomen.

Eind september

Zodra de corona-maatregelen dit opnieuw toelaten, zal de kerk opnieuw open zijn voor vieringen. Bezoekers zullen dan ook de vorderingen van de restauratiewerken kunnen volgen. Er worden lezingen, openwervendagen, tentoonstellingen en andere evenementen in de kerk georganiseerd. Alle informatie is terug te vinden op www.sintmartinuskerk.be. Het einde van de restauratie van de kerk is voorzien voor 2027.

Om de zolder te bezichtigen hoef je niet zo lang te wachten. Iedereen Rubens, normaal gezien voor dit voorjaar, staat nu gepland voor eind september. Je zal dan het schilderij van Rubens kunnen bezichtigen, maar ook de wenteltrap kunnen nemen naar de zolderruimte.