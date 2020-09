Ontmoeting met haar idool Kompany en 10.000 euro van Anderlechtfans voor zieke Femke Frank Eeckhout

02 september 2020

14u48 26 Aalst 10.000 euro. Zo veel bracht een gesigneerd truitje van Vincent Kompany op voor de zwaar zieke Femke Callebaut (10). Het meisje mocht de cheque persoonlijk afhalen in het trainingscentrum van RSCA in Neerpede waar ze ook nog op de foto mocht met haar idool. “Onwaarschijnlijk wat Anderlechtsupporters veil hebben voor onze dochter", reageert papa Timmy.

Femke, het dochtertje van Wendy Vermassen (38) en Timmy Callebaut (44) uit Aalst lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie. Dat is een aandoening waarbij er in de hersenen een plotselinge, tijdelijke verstoring is van de elektrische prikkeloverdracht. Dit uit zich in zogenaamde ‘aanvallen’. Later stelden artsen ook nog eens het Syndroom van Dravet vast bij het meisje. Bij Dravetsyndroom gaat het om aanvallen die meestal moeilijk behandelbaar zijn. Daarnaast treden er vaak allerlei bijkomende problemen op, zoals een achterstand in de ontwikkeling en gedragsproblemen. De behandeling kost Wendy en Timmy al jaren handenvol geld. Sinds kort volgt Femke ook twee keer per week een therapie met een staprobot. Eén sessie kost 100 euro en de therapie duurt 3 jaar.

Om de ouders van Femke wat te helpen, verkochten Chris Ringoir en Kelsy Borloo, die goed bevriend zijn met Femkes ouders, een truitje van Vincent Kompany, gesigneerd door alle spelers, per opbod. “Die biedingen stokten aanvankelijk op 1.700 euro maar een artikel in jullie krant zwengelde de interesse opnieuw aan. Ronny Reyntjens van supportersclub Boldershof in Zwevegem en Pascal Delbaer van supportersclub The Globe in Geraardsbergen boden tegen elkaar op. Vijf minuten voor het einde van de biedingen verhoogde Ronny zijn bod naar 3.500 euro. Maar dat was buiten Pascal gerekend want die deed er prompt 1.000 euro bovenop. Pascal belde mij na afloop op en vertelde dat hij samen met nog wat Anderlechtfans 6.500 verzameld had. Zij schonken ons het volledige bedrag en het truitje mochten we houden. Ook Ronny liet weten dat we zijn 3.500 kregen. Hij stelde voor om het geld samen met het truitje aan Femke te geven. Een schitterende geste van twee topkerels. Al verdienen ook al de anderen die een bod uitbrachten een woordje van dank", zeggen Chris en Kelsy.

Kelsy, die werkt bij paars-wit werkzaam is, regelde woensdag een afspraak op Neerpede voor alle protagonisten. “Het moment dat Chris en Kelsy de cheque toonden, schoot ons gemoed vol. 10.000 euro, dat hadden we niet verwacht. We waren al heel content met de 4.500 euro die geboden was via de Facebookpagina. Dat Pascal en zijn vrienden daar nog eens 2.000 euro bovenop deden en dat ook Ronny zijn 3.500 euro schonk, is gewoon ongelooflijk. Wij zijn hen en uiteraard ook Kelsy en Chris enorm dankbaar. Met dat geld schieten we al een heel eind op voor de behandeling van Femke. En dat Vincent Kompany het gesigneerd truitje kwam afgeven, maakte de verplaatsing naar Neerpede helemaal af", zegt papa Timmy dankbaar.

Door de beweging en de inspanningen heeft ze wat meer weerstand gekregen waardoor ze minder snel ziek wordt. En dat is echt wel nodig, want elke aanval kan fataal zijn. Wie de ouders van Femke financieel een duwtje wil geven, kan dat via deze link.