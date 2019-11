Ontex schenkt speelgoed aan kansarme kinderen uit de regio Rutger Lievens

13 november 2019

17u45 0 Aalst Medewerkers van Ontex in Aalst zamelden speelgoed in voor Kinderfonds de Tondeldoos VZW, een vereniging die zich inzet voor kinderen in kansarme gezinnen in de streek.

Van juli tot november verzamelden medewerkers van Ontex in Aalst speelgoed voor kinderen uit kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde. Tien dozen speelgoed werden opgehaald. Het speelgoed werd overhandigd aan Kinderfonds de Tondeldoos VZW, die het speelgoed verder zal verdelen aan kinderen uit kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.

“Deze inzameling komt net op tijd voor ons ‘de Tondeldoos goes VIP’-feest, dat plaatsvindt op 17 november”, zegt Koen Van Hedent, voorzitter van De Tondeldoos. “Het belooft een leuke namiddag te worden met een winter- BBQ, een echte ‘faute’ party en randanimatie voor de kinderen. Op het einde van dit feest mogen alle kinderen speelgoed kiezen. Elk kind krijgt graag een cadeautje, wat dankzij deze inzameling ook mogelijk is. Wij willen Ontex dan ook heel hartelijk bedanken.”

Het juridisch team van het bedrijf Ontex uit Aalst was de initiatiefnemer van deze inzamelactie. “We willen solidair zijn en dicht staan bij de mensen uit de regio waar we werken, en daarom organiseren we elk jaar een actie voor het goede doel. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om iets te organiseren ten voordele van kinderen en gezinnen uit de streek die het moeilijk hebben. Het is hartverwarmend om het engagement van onze werknemers te zien, en we zijn dan ook erg trots op het resultaat van de actie.”