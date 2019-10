Ontdek de oneindige mogelijkheden van virtual reality in Utopia Rutger Lievens

22 oktober 2019

17u13 3 Aalst In Utopia kan je op zaterdag 26 oktober kennismaken met virtual reality. BeVirtual demonstreert allerhande mogelijkheden van VR-technologie.

“Speel VR-games, ontdek de laatste educatieve toepassingen of kruip in de huid van een vliegende superheld”, zegt Utopia in Aalst. “Virtual Reality leek lange tijd toekomstmuziek, maar inmiddels is deze technologie al goed ingeburgerd. Met een VR-bril krijg je de getoonde beelden vrijwel direct op je netvlies. Ook ontvang je geen visuele informatie meer van de echte omgeving omdat de bril je ogen volledig omsluit. Zo lijkt het alsof je in een andere wereld bent beland die heel echt lijkt. Links of rechts kijken: het beeld verandert mee. Het is driedimensionaal (3D), interactief en 360 graden. Daardoor kijk je niet alleen naar iets, maar je bent erbij, je ervaart het.”

Praktisch: zaterdag 26 oktober, van 13 tot 17 uur; kan je er gratis en zonder inschrijving terecht in het atrium van Utopia.