Online petitie om nieuw zwembad naar Ilse Uyttersprot te vernoemen Rutger Lievens

16 september 2020

15u22 14 Aalst Er is nu ook al een online petitie om het nieuwe stedelijke zwembad van Aalst te vernoemen naar de vermoorde politica Ilse Uyttersprot (CD&V). Al bijna 300 mensen hebben de online petitie ‘Zwembad Aalst vernoemen naar oud-burgemeester Ilse Uyttersprot’ getekend.

CD&V Aalst pleitte er dinsdagavond op de gemeenteraad voor om het nieuw zwembad naar de overleden politica te vernoemen. De partij vindt dat dit voor Ilse Uyttersprot het ultieme eerbetoon en eerherstel zou zijn, nadat Ilse Uyttersprot door de meerderheidspartijen onterecht beschuldigd werd van lekken naar de pers en onterecht de bevoegdheden werd afgenomen.

Er is nu zelfs een online petitie opgestart die al bijna 300 handtekeningen heeft. Al wie er voorstander van is om het zwembad naar Ilse Uyttersprot te vernoemen, kan die hier tekenen. Toch lijkt de kans bijzonder klein dat het stadsbestuur - dat de laatste maanden voor haar plotse dood op politiek vlak in de clinch lag met Uyttersprot - op deze vraag zal ingaan.