Online jeugdbeweging immens populair: 29.000 jongeren spelen mee Rutger Lievens

15 maart 2020

14u37 154 Aalst Nu jeugdbewegingen niet mogen samenkomen door het coronavirus, is scouts Sint-Aloysius uit Aalst gestart met de Facebook-groep ‘Online Jeugdbeweging’. Ondertussen zijn zo’n 29.000 jongeren lid van de groep, een enorm succes. De online jeugdbeweging zet opdrachten en spelletjes op sociale media en de respons is geweldig.

“Dit is echt geen grap, we spelen in deze sombere weekends spelletjes via deze groep”, zeggen de initiatiefnemers. “Dit voor alle leeftijden. Leden, leiding en zelf ouders zijn welkom!”

Niels De Wolf van scouts Sint-Aloysius zegt dat ze elk weekend spelletjes zullen organiseren. “Toen we moesten communiceren naar de ouders van de leden van onze scouts dat er geen werking zou zijn, kregen we een idee: waarom geen online dagje jeugdbeweging met opdrachten en spelletjes? Eerst wilden we het voor onze eigen jeugdbeweging doen, maar toen dachten we: waarom niet voor iedereen?”

Ondertussen zijn er zo’n 29.000 groepsleden. “Kinderen die de jeugdbeweging niet kennen, komen er zo misschien mee in contact”, zeggen de initiatiefnemers. Zolang er geen jeugdbeweging kan zijn, zullen er op zaterdag en zondag spelletjes aangeboden worden door de online jeugdbeweging.”

Ze maken er een leuke, interactieve namiddag van. Zo is er de oproep aan de kinderen thuis om hun uniform aan te trekken en een foto door te sturen. En er zijn al enkele opdrachten: zo vraagt de online jeugdbeweging om zoveel mogelijk kleren aan te trekken. Foto’s uit heel Vlaanderen worden onder de opdracht gepost.

Speel mee, de Facebook-groep vind je hier.