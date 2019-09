Online buurtnetwerk Hoplr actief in stad, Hofstade, Moorsel, Nieuwerkerken en Erembodegem Rutger Lievens

12 september 2019

12u16 10 Aalst De online buurtnetwerk Hoplr is sinds maandag begonnen aan de stadsbrede uitrol in Aalst. Anderhalf jaar geleden werd het online buurtnetwerk opgestart in de Watertorenwijk, nu breidt het dus uit naar andere wijken. Er doen al 1.288 gezinnen mee.

Tenzij u in Gijzegem, Meldert, Herdersem of Baardegem woont, kreeg u deze week wellicht een brief in de bus van Hoplr. In de brief zit je aanmeldingscode waarmee je je kan inloggen in de app. Al naargelang jouw woonplaats kom je in een online buurtnetwerk terecht. Er zijn er 11 in Aalst: Aalst Binnenstad, Rechteroever, Noordwijk, Schaarbeek-Kerrebroek, Arend-Bosveld, Bergkouter-Zandberg, Watertorenwijk, Nieuwerkerken, Erembodegem, Moorsel en Hofstade. Via de Hoplr-app zie je berichten van buurtbewoners, kan je buurtfeesten en garageverkopen plannen of bekendmaken.

“Hoplr werd anderhalf jaar geleden al opgestart in Watertorenwijk, op initiatief van buurtbewoners”, zegt Laura Geerts van Hoplr. “Nu hebben we de rest van Aalst uitgerold op eigen initiatief. Normaal doen we dit in samenwerking met het stadsbestuur, maar in dit geval was enkel Steunpunt Welzijn betrokken partij.”

Op andere plaatsen in Vlaanderen werkt Hoplr samen met steden en gemeenten, in Aalst nog niet. Lokale besturen gebruiken Hoplr om te communiceren met de burgers. “Natuurlijk hopen we dat stad Aalst hiervoor binnenkort ook vragende partij zal zijn”, zegt Geerts.