Onion Boys 17 wast wagens van zorgpersoneel Frank Eeckhout

23 april 2020

09u27 2 Aalst Onions Boys 17, de ultra’s van Eendracht Aalst, hebben woensdag auto’s gewassen van personeelsleden van woonzorgcentrum Gerstjens in Erembodegem.

Omdat het personeel tegenwoordig andere katten te geselen heeft dan auto’s wassen, sprongen de mensen van Onion Boys 17 graag bij. “Voor hen is dit een opsteker en een schouderklopje, want het zorgpersoneel verricht prachtig werk. Samen met hen strijden we tegen het coronavirus”, schrijven de supporters van Eendracht Aalst op hun Facebookpagina.